Тело мужчины пять месяцев пролежало в захламленной квартире на юго-востоке Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мумифицированное тело мужчины 1945 года обнаружили в захламленной квартире на юго-востоке столицы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что в полицию обратились мужчина и его мать, зарегистрированная в однокомнатной квартире на улице Ташкентская.

"Они сообщили, что в коридоре указанной квартиры обнаружили мумифицированный труп жильца <...>. Квартира была закрыта изнутри и завалена старыми вещами", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина скончался около пяти месяцев назад. Также известно, что покойный был замкнут и ни с кем не общался. Жалоб на квартиру не поступало.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир на Бескудниковском бульваре обнаружили тело женщины 1945 года рождения. В полицию обратился ее сын. Он рассказал полицейским, что в последний раз виделся с матерью около года назад.

До этого в одной из квартир в районе Гольяново обнаружили скелетированные останки женщины. В правоохранительные органы обратились жители дома в Черницынском проезде. Они рассказали, что из квартиры соседки, которую не видели долгое время, доносится дурной запах.

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