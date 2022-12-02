00:58Происшествия
Тело мужчины пять месяцев пролежало в захламленной квартире на юго-востоке Москвы – СМИ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мумифицированное тело мужчины 1945 года обнаружили в захламленной квартире на юго-востоке столицы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".
Уточняется, что в полицию обратились мужчина и его мать, зарегистрированная в однокомнатной квартире на улице Ташкентская.
"Они сообщили, что в коридоре указанной квартиры обнаружили мумифицированный труп жильца <...>. Квартира была закрыта изнутри и завалена старыми вещами", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина скончался около пяти месяцев назад. Также известно, что покойный был замкнут и ни с кем не общался. Жалоб на квартиру не поступало.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир на Бескудниковском бульваре обнаружили тело женщины 1945 года рождения. В полицию обратился ее сын. Он рассказал полицейским, что в последний раз виделся с матерью около года назад.
До этого в одной из квартир в районе Гольяново обнаружили скелетированные останки женщины. В правоохранительные органы обратились жители дома в Черницынском проезде. Они рассказали, что из квартиры соседки, которую не видели долгое время, доносится дурной запах.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!