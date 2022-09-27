В Москве мужчина хранил на балконе мумифицированное тело пенсионерки

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве женщины, чье тело было найдено в полиэтилене на балконе одного из многоквартирных домов на севере столицы. Об этом сообщает СК РФ в телеграм-канале.

"По данным следствия, 21 сентября на балконе в квартире жилого дома, расположенного по улице Ангарской в Москве, было обнаружено мумифицированное тело женщины 1934 года рождения, упакованное не менее чем в пять слоев полиэтилена", – говорится в сообщении.

По подозрению в преступлении был задержан 45-летний мужчина. Подозреваемый на допросе рассказал, что подмешал женщине несовместимое с жизнью количество психотропных и сердечных препаратов, от которых она скончалась.

Мужчине будет назначена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Ранее сообщалось, что в квартире одного из многоквартирных домов в столичном районе Восточное Бирюлево обнаружили мумифицированные останки мужчины. Тело мужчины 1963 года рождения обнаружили в квартире в Михневском проезде.

По предварительной информации, его смерть наступила 1,5 года назад.

