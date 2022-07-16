Труп пенсионера 6 лет пролежал в одной из столичных квартир

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело пенсионера нашли в одной из квартир в центре Москвы спустя шесть лет после его смерти. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что тело было обнаружено два дня назад в квартире на улице Земляной Вал – мужчина 1950-го года рождения лежал на диване. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Ранее в квартире на Мичуринском проспекте в Москве обнаружили труп женщины 1956 года рождения, которая скончалась 10 лет назад. За это время тело мумифицировалось.

