Мумию мужчины нашли в квартире в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мумифицированные останки мужчины обнаружили в квартире в 3-м Самотечном переулке в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, информация о трупном запахе в подъезде жилого дома поступила в полицию 29 января.

"В квартире по указанному адресу обнаружили мумифицированное тело мужчины 1961 года рождения без внешних признаков насильственной смерти", – сказал источник.

Он уточнил, что квартира была заперта изнутри, следы взлома на двери отсутствовали. По данным экспертов, мужчина скончался как минимум месяц назад. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства его смерти.

Ранее тело 16-летней девушки обнаружили в квартире в городе Балашове Саратовской области. Сотрудники прокуратуры намерены выяснить причины смерти подростка. Кроме того, будет проверено соблюдение законодательства о несовершеннолетних.