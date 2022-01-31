Мумию мужчины нашли в квартире в центре Москвы

09:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мумифицированные останки мужчины обнаружили в квартире в 3-м Самотечном переулке в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, информация о трупном запахе в подъезде жилого дома поступила в полицию 29 января.
"В квартире по указанному адресу обнаружили мумифицированное тело мужчины 1961 года рождения без внешних признаков насильственной смерти", – сказал источник.
Он уточнил, что квартира была заперта изнутри, следы взлома на двери отсутствовали. По данным экспертов, мужчина скончался как минимум месяц назад. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства его смерти.
Ранее тело 16-летней девушки обнаружили в квартире в городе Балашове Саратовской области. Сотрудники прокуратуры намерены выяснить причины смерти подростка. Кроме того, будет проверено соблюдение законодательства о несовершеннолетних.
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