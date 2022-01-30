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Москва 24

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Происшествия

17:58

Тело топ-менеджера компании "Газпром инвест" нашли в коттедже в Ленобласти – СМИ

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело топ-менеджера компании "Газпром инвест" нашли в коттедже в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РИА Новости.

Отмечается, что рядом с телом была обнаружена предсмертная записка. По предварительной версии, мужчина покончил с собой.

Обстоятельства инцидента уточняются. Имя погибшего не раскрывается.

Ранее на Камчатке полиция задержала мужчину, который пришел на бывшее место работы, предварительно облив себя бензином. Гражданин утверждал, что подожжет себя. Но осуществить угрозу ему не позволили сотрудники патрульно-постовой службы. Они обездвижили мужчину и направили на наркологическое освидетельствование.

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