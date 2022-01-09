В Москве мужчина избил племянника молотком и покончил с собой – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На северо-востоке Москвы 37-летний мужчина несколько раз ударил молотком несовершеннолетнего племянника, а затем покончил с собой. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщает газета "Известия".

Уточняется, что инцидент произошел в субботу вечером. После семейного ужина мужчина зашел в комнату к племяннику и несколько раз ударил ребенка молотком по голове. От нападавшего мальчик спрятался в ванной комнате, заперев дверь. О его состоянии не сообщается.

По информации газеты, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ходе семейного конфликта москвич выстрелил через закрытую дверь в жену и сына. Инцидент произошел в Южном Бутове.

Отмечалось, что сын совершеннолетний. Претензий ни у него, ни у женщины к отцу не было. Врачи отпустили их домой. Также уточнялось, что в момент инцидента все были трезвые.