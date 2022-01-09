В Москве мужчина избил племянника молотком и покончил с собой – СМИ

02:46
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На северо-востоке Москвы 37-летний мужчина несколько раз ударил молотком несовершеннолетнего племянника, а затем покончил с собой. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщает газета "Известия".
Уточняется, что инцидент произошел в субботу вечером. После семейного ужина мужчина зашел в комнату к племяннику и несколько раз ударил ребенка молотком по голове. От нападавшего мальчик спрятался в ванной комнате, заперев дверь. О его состоянии не сообщается.
По информации газеты, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в ходе семейного конфликта москвич выстрелил через закрытую дверь в жену и сына. Инцидент произошел в Южном Бутове.
Отмечалось, что сын совершеннолетний. Претензий ни у него, ни у женщины к отцу не было. Врачи отпустили их домой. Также уточнялось, что в момент инцидента все были трезвые.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: