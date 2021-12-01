Серийный убийца из "банды молоточников" совершил самоубийство в колонии

15:28
Фото: ТАСС/Александр Трошин
Осужденный на 20 лет серийный убийца из "банды молоточников" Никита Лыткин покончил с собой в иркутской колонии № 7. Об этом со ссылкой на собственный источник в уголовно-исполнительной системе сообщает РИА Новости.
Отмечается, что региональное управление ФСИН подтвердило факт суицида некоего гражданина Л. 1993 года рождения, не раскрывая полное имя заключенного. Инициал фамилии и год рождения совпадают с одним из членов "банды молоточников", орудовавшей в Иркутске в 2010–2011 годах, Никитой Лыткиным.
По информации ГУ ФСИН, утром 28 ноября в ИК-7 осужденный Л., находясь в общежитии отряда, предпринял попытку самоубийства. Дежурный фельдшер колонии оказал заключенному первую медицинскую помощь, после чего тот был доставлен в городскую больницу. Там он и скончался 30 ноября.
ГУ ФСИН проводит проверку по данному факту.
Приговор членам "банды молоточников" или "Академовских маньяков" был вынесен в апреле 2013 года Иркутским областным судом. Артема Ануфриева и Никиту Лыткина признали виновными в серии нападений и убийств, совершенных с декабря 2010 года по апрель 2011 года в иркутском микрорайоне Академгородок.
Преступники нападали на горожан в вечернее время суток и избивали их молотками и битами. Обвинения Ануфриеву и Лыткину были предъявлены сразу по нескольким статьям. В частности, в шести убийствах, девяти покушениях на убийство, трех грабежах и глумлении над телом.
Ануфриева суд приговорил к пожизненному заключению с отбыванием срока в колонии особого режима, а Лыткина – к 24 годам лишения свободы. Позже Верховный суд смягчил наказание для Лыткина до 20 лет заключения.
Ранее в СМИ появилась информация, что в белорусском изоляторе покончил с собой подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: