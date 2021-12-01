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Происшествия

15:28

Серийный убийца из "банды молоточников" совершил самоубийство в колонии

происшествия криминал регионы

Фото: ТАСС/Александр Трошин

Осужденный на 20 лет серийный убийца из "банды молоточников" Никита Лыткин покончил с собой в иркутской колонии № 7. Об этом со ссылкой на собственный источник в уголовно-исполнительной системе сообщает РИА Новости.

Отмечается, что региональное управление ФСИН подтвердило факт суицида некоего гражданина Л. 1993 года рождения, не раскрывая полное имя заключенного. Инициал фамилии и год рождения совпадают с одним из членов "банды молоточников", орудовавшей в Иркутске в 2010–2011 годах, Никитой Лыткиным.

По информации ГУ ФСИН, утром 28 ноября в ИК-7 осужденный Л., находясь в общежитии отряда, предпринял попытку самоубийства. Дежурный фельдшер колонии оказал заключенному первую медицинскую помощь, после чего тот был доставлен в городскую больницу. Там он и скончался 30 ноября.

ГУ ФСИН проводит проверку по данному факту.

Приговор членам "банды молоточников" или "Академовских маньяков" был вынесен в апреле 2013 года Иркутским областным судом. Артема Ануфриева и Никиту Лыткина признали виновными в серии нападений и убийств, совершенных с декабря 2010 года по апрель 2011 года в иркутском микрорайоне Академгородок.

Преступники нападали на горожан в вечернее время суток и избивали их молотками и битами. Обвинения Ануфриеву и Лыткину были предъявлены сразу по нескольким статьям. В частности, в шести убийствах, девяти покушениях на убийство, трех грабежах и глумлении над телом.

Ануфриева суд приговорил к пожизненному заключению с отбыванием срока в колонии особого режима, а Лыткина – к 24 годам лишения свободы. Позже Верховный суд смягчил наказание для Лыткина до 20 лет заключения.

Ранее в СМИ появилась информация, что в белорусском изоляторе покончил с собой подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи.

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