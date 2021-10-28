СК Белоруссии организовал проверку гибели в ИВС подозреваемого в убийстве семьи в Москве

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Следственный комитет Белоруссии организовал проверку в связи с гибелью в Следственном изоляторе в Витебске 55-летнего подозреваемого в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информации и общественных связей ведомства.

"Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что в белорусском изоляторе покончил с собой Андрей Скрипкин, подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи.

Тела мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка были найдены в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице 26 октября. По подозрению в убийстве в розыск был объявлен Скрипкин, его заочно арестовал Кунцевский суд Москвы. Позднее его задержали на территории Белоруссии, куда он въехал после совершения преступления.