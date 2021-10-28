Посольство РФ проверит информацию о суициде подозреваемого в убийстве экс-банкира Яхонтова

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Сообщение о самоубийстве Андрея Скрипкина, которого подозревают в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи, проверит посольство России в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

"Ситуация и информация о ней развивалась стремительно. Консульский отдел ее проверяет. Мы сами ждем официальный комментарий белорусских правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что в белорусском изоляторе покончил с собой подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи.

Тела мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка были найдены в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице 26 октября. По подозрению в убийстве в розыск был объявлен Андрей Скрипкин, его заочно арестовал Кунцевский суд Москвы.

Позднее Скрипкина задержали на территории Белоруссии. В страну он въехал после совершения преступления.