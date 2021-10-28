Предполагаемый убийца семьи бывшего банкира покончил с собой в изоляторе – СМИ

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

В белорусском изоляторе покончил с собой Андрей Скрипкин, которого подозревают в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Подозреваемый в тройном убийстве был задержан в Белоруссии и помещен в изолятор. Там он покончил жизнь самоубийством", – говорится в сообщении.

Скрипкин был заочно арестован Кунцевским судом Москвы в среду. Его задержали на территории Белоруссии. В страну он въехал после совершения преступления.

Тела мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка были найдены в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице 26 октября. Было установлено, что погибшие – известный банкир с женой и сыном.