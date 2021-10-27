Суд в Москве заочно арестовал подозреваемого в убийстве экс-банкира и его семьи

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Кунцевский суд Москвы заочно арестовал подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заочный арест в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, его супруги и их малолетнего сына", – указано в заявлении суда.

По словам собеседника информагентства, мужчина уже задержан на территории Белоруссии. В страну он въехал после совершения преступления.

Тела мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка были найдены в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице 26 октября. Было установлено, что погибшие – известный банкир с женой и сыном.

