Установлен предполагаемый убийца бывшего банкира и его семьи в Москве – СМИ

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Установлен предполагаемый убийца бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его жены и сына, сообщает ТАСС.
"Подозреваемый в совершении этого преступления установлен", – рассказал источник в правоохранительных органах.
Имя предполагаемого убийцы пока не называется. Правоохранители предпринимают меры по задержанию подозреваемого для дальнейшего допроса, добавил источник.
26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице были обнаружены тела мужчины, женщины и восьмилетнего мальчика со следами насильственной смерти. Впоследствии сообщалось, что погибшие – известный банкир с женой и сыном.
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