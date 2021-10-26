В ТиНАО убили экс-замглавы управления МВД Новосельцева – СМИ

15:40
Фото: телеграм-канал "112"
Бывший замруководителя главного управления экономической безопасности МВД РФ Андрей Новосельцев обнаружен убитым на дачном участке в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В помещении бани на частном участке садового товарищества "Родник-1" в ТиНАО найден убитым мужчина 1953 года рождения", – рассказал он.
По данным источника, на теле экс-замначальника ГУЭБ МВД имеются колото-резаные раны. В настоящее время на месте преступления работают следователи и оперативники.
Ранее в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице были обнаружены тела мужчины, женщины и восьмилетнего мальчика со следами насильственной смерти. По данным СМИ, убитые – бывший топ-менеджер "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его жена и их восьмилетний сын.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Обстоятельства происшествия выясняют следователи, криминалисты и столичная прокуратура.
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