Тела ребенка и двух взрослых обнаружили в квартире на западе Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве ребенка и двух взрослых, чьи тела были обнаружены в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного главка СК Юлию Иванову.

"Днем 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти", – заявила Иванова.

Она отметила, что на место преступления выехал начальник городского управления СК Андрей Стрижов. В настоящее время там работают следователи и криминалисты.

Также в следственных действиях принимает участие столичная прокуратура. В надзорном ведомстве уточнили, что убитому ребенку было 8 лет.

"На месте находятся первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков", – говорится в сообщении.

Ранее уголовное дело возбудили после обнаружения тела новорожденной девочки у железнодорожных путей в Пскове. Тело младенца возле путей заметила женщина, которая выгуливала собаку.