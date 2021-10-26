Тела ребенка и двух взрослых обнаружили в квартире на западе Москвы

13:28
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве ребенка и двух взрослых, чьи тела были обнаружены в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного главка СК Юлию Иванову.
"Днем 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти", – заявила Иванова.
Она отметила, что на место преступления выехал начальник городского управления СК Андрей Стрижов. В настоящее время там работают следователи и криминалисты.
Также в следственных действиях принимает участие столичная прокуратура. В надзорном ведомстве уточнили, что убитому ребенку было 8 лет.
"На месте находятся первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков", – говорится в сообщении.
Ранее уголовное дело возбудили после обнаружения тела новорожденной девочки у железнодорожных путей в Пскове. Тело младенца возле путей заметила женщина, которая выгуливала собаку.
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