В СК рассказали, какие бывают виды маньяков

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Маньяки бывают разных видов, среди них есть и те, которые считают себя санитарами природы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замруководителя главного управления криминалистики СК РФ Анатолий Сазонов.

"Есть сексуальные маньяки, есть пироманы, клептоманы – тоже маньяки в каком-то роде. Есть серийные убийцы", – сказал Сазонов.

Среди последних Сазонов выделил убийц-миссионеров, которые считают себя санитарами природы. В качестве примера он привел Михаила Попкова, известного как "ангарский маньяк": по двум разным делам он был приговорен к двум пожизненным срокам за убийство в сумме 78 женщин.

Существуют также маньяки-мстители, которые однажды оказались в какой-то негативной ситуации и стали мстить определенной категории людей, к которой относились их обидчики, заключил Сазонов.

Ранее в Следственном комитете заявили, что так называемого феномена Чикатило больше не существует. Речь идет о ситуациях, когда биоматериалы, найденные на месте преступления, не совпадают с таковыми у подозреваемого.

Как отметили в ведомстве, современные возможности молекулярно-генетической экспертизы позволяют полностью исключить подобные ошибки.

