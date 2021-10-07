Американские следователи установили личность Зодиака

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Команда The Case Breakers, состоящая из бывших следователей, журналистов и разведчиков, утверждает, что смогла установить настоящую личность маньяка, известного как Зодиак. Об этом сообщает "Газета.ру".

Зодиак является одним из самых известных убийц в США. Он орудовал в Сан-Франциско с конца 1960-х до начала 1970-х годов. До сих пор специалистам не удавалось его идентифицировать.

Участники The Case Breakers, основываясь на новых уликах и снимках из фотолаборатории подозреваемого, полагают, что под псевдонимом скрывался некто по имени Гэри Фрэнсис Пост: на фотографиях у предполагаемого убийцы были видны шрамы на лбу, такие же, как и у Поста. Тот однако скончался в 2018 году.

Также следователи считают, что он совершал убийства не только в Сан-Франциско, но и в таких городах, как Бениша, Вальехо и Напа.

Ранее в одной из больниц штата Калифорния в США в возрасте 80 лет умер серийный убийца Самюэль Литтл. Его признали виновным почти в 60 убийствах, сам он сознался в 93 преступлениях. При этом до 2018 года свою причастность к преступлениям он отрицал.

