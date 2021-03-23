Криминалист прокомментировал интервью Собчак со "скопинским маньяком"

Ксения Собчак взяла интервью у "скопинского маньяка" Виктора Мохова, который в начале марта вышел из колонии после 17 лет заключения. Под видео многие раскритиковали телеведущую за излишний интерес к его персоне, а само интервью некоторые назвали аморальным. Выясняем, насколько этичны такие журналистские материалы и нужно ли запрещать преступникам публичные выступления.



Фото: youtube.com/Ксения Собчак

"Вглядываться в зло" нужно?

На YouTube-канале Ксении Собчак было опубликовано видеоинтервью с Виктором Моховым, которого журналисты окрестили "скопинским маньяком". В разговоре с телеведущей 70-летний мужчина поделился откровениями о совершенном им преступлении. В съемках также приняли участие следователь, который вел дело Мохова, Дмитрий Плоткин и жертва преступника – Екатерина Мартынова.

Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года. Все это время маньяк избивал и насиловал своих жертв. В неволе одна из девушек два раза родила от него: детей Мохов подбрасывал в подъезды жилых домов. Третий младенец появился уже на воле, но был мертворожденным. Заложницам маньяка удалось вырваться чудом: они подбросили записку с просьбой о помощи. Девушек освободили 4 мая 2004 года. Скопинский районный суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом, срок был сокращен до 16 лет и 10 месяцев. В настоящее время Мохов находится на свободе. Однако в течение шести лет за ним будет вестись надзор: ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять в ночное время и без разрешения покидать Скопинский район. Также он обязан отмечаться в полиции два раза в месяц.



Некоторые СМИ писали, что телеведущая якобы заплатила "скопинскому маньяку" за участие в интервью 50 тысяч рублей, а также оплатила стоимость мебели для его дома. Однако сама Собчак в своем телеграм-канале опровергла эту информацию.

После публикации интервью многие раскритиковали ведущую за излишнее внимание к персоне преступника. "Отвратительно то, что этому человеку уделяется столько внимания вместо того, чтобы заклеймить его общественным позором", – написал один из пользователей видеохостинга. По мнению другого комментатора, "маньяк должен сидеть на зоне, а не на интервью".

Собчак после этого на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором заявила, что была готова к волне критики в свой адрес. Также она подчеркнула, что героями сюжетов необязательно должны быть только хорошие люди, а настоящий журналист, по ее мнению, смог бы пообщаться и с Гитлером.



"Скопинский маньяк" рассказал, чем планирует заниматься

"Не трудитесь морализаторствовать и изображать обеспокоенную добродетель. Это наш осознанный выбор – мой и моей команды. И это наше право как журналистов – исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию", – пояснила телеведущая.





Ксения Собчак телеведущая Разговоры о том, что фильм Ксении Собчак про маньяка может кого-то спровоцировать или вдохновить на преступления, мне, конечно, льстят, но вы меня переоцениваете. Куда более вдохновляющим примером являются художественные фильмы.

За журналистку вступился и ее супруг Константин Богомолов. Худрук Театра на Малой Бронной убежден, что такие фильмы надо снимать.

"Я позволю себе свои пять копеек. Не потому что жена, а потому что это о важном. Я сам делал спектакль "Князь", который был о черноте человека. И он вызывал у многих те же чувства. И я не просто знаю, я убежден – нужно делать такие картины", – написал он на своей странице в Facebook.

Богомолов отметил, что ненависть эта картина вызывает "не воспеванием зла", а тем, что маньяк в фильме предстает обычным человеком.





Константин Богомолов худрук Театра на Малой Бронной Вглядываться в зло нужно. Не для постижения его глубины. А для понимания его убожества и повседневности. Чтобы в жизни уметь разглядеть его – не являющееся в демоническом образе, а мимикрирующее под простачка, "маленького человека", Достоевского "человека из подполья".

Мать Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова пояснила, что не смотрела фильм дочери. При этом член Совета Федерации призналась, что "не понимает, зачем снимают фильмы по маньяков". Например, сериал про серийного убийцу Чикатило, который вышел в этом году. "Еду по Арбату, а там реклама на всю улицу... Этого я не понимаю", – подчеркнула она в разговоре с изданием "Собеседник".

Ксения Собчак не была первой, кто поговорил со "скопинским маньяком". До этого диалоги с Моховым публиковал ряд СМИ, а также новостные телеграм-каналы.



Фото: youtube.com/Ксения Собчак

Запретить интервью с преступниками?

В связи с широким общественным резонансом после интервью лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением разработать законопроект, предусматривающий введение запрета на интервью с лицами, осужденными за изнасилование или убийство. Кроме того, он призвал отстранить Ксению Собчак от работы на телевидении.





Владимир Жириновский лидер фракции ЛДПР Давайте проект закона: запретить брать интервью у лиц, отбывших наказание, связанное с насилием над личностью человека, или убийц. Дали деньги ему – три миллиона рублей, чтобы он дал интервью. И он уже обещает снова заняться одной из бывших пленниц – это что такое? И вы даете это в эфир на миллионы.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой проверить "противозаконные" высказывания в интервью "скопинского маньяка". Ранее Мохов заявлял, что может помочь одной из своих жертв завести ребенка. По мнению депутата, есть все основания полагать, что маньяк способен повторно совершить насилие над пострадавшими девушками.

Пушкина считает, что Собчак в погоне за сенсацией забыла о нормах журналисткой этики, а делать из преступника героя – это безнравственно.





Оксана Пушкина депутат Госдумы По личному опыту должна сказать, что любое интервью строится на психологическом аспекте взаимоотношений между журналистом и его собеседником. Для кого-то нормально общаться с маньяком. И, возможно, это нормально, если он сидит в тюрьме. Но на воле делать из него героя аморально.

Предложение о запрете таких интервью поддержали и в профильном комитете нижней палаты парламента. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский считает, что стоит обсудить этот вопрос. Однако, по его мнению, запрет имеет смысл вводить не для всех преступников. В случае введения ограничений они должны действовать во время пребывания под заключением и какое-то время после, отметил депутат.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев также обратил внимание на то, что в США существует закон, запрещающий совершившим тяжелые преступления людям общаться с журналистами и писать книги. Он посоветовал российским парламентариям присмотреться к такой практике. Оценивая само интервью, Соловьев подчеркнул, что оно вряд ли имеет отношение к журналистике. "Это скандальный шоу-бизнес. И конечно, о какой-то этике, морали вряд ли что-то можно говорить. Это все уже давно ниже плинтуса", – считает он.



Фото: youtube.com/Ксения Собчак

Какие могут быть последствия?

Профессор криминалистики, доктор юридических наук Анатолий Кустов считает, что запретить проводить интервью с бывшими заключенными будет непросто. По его словам, после того как человек отбыл наказание, он является полноценным гражданином и имеет право общаться с журналистами.

"Я не знаю, как Дума сможет запретить такие интервью. У Мохова такое право есть, он имеет все гражданские права", – подчеркнул эксперт в разговоре с Москвой 24.





Анатолий Кустов профессор криминалистики, доктор юридических наук Но тут вопрос не только морали и психологии, здесь вопрос связан с самой деятельностью журналиста. В этом интервью искусственно из преступника делают героя. Его не осуждают за то, что он совершил, хотя его преступление очень тяжкое, а из него делают героя. Тут позиция авторов фильма морально и психологически неправильная. Собчак немного переборщила.

Кустов опасается, что при такой подаче информации преступления Мохова могут стать примером для других потенциальных злоумышленников. Цель фильма с участием преступника должна быть в предупреждении других людей, уверен юрист.

"Я видел интервью с людьми, которые осуждены на пожизненный срок. Там действительно преступники описывают, насколько сложна и жестока жизнь в заключении. Вот это уже предупреждение для людей, чтобы не совершать такие преступления, это правильно. У Собчак же цель была шокировать зрителей", – пояснил эксперт.

Социальный психолог Наиля Бирарова рассказала Москве 24, что любая провокация в СМИ в первую очередь направлена на наращивание известности. По ее словам, целью интервью Ксении Собчак было привлечение внимания к собственной персоне. Вместе с тем, по мнению специалиста, психически нездоровым людям подобные видео действительно способны навредить: они могут посчитать его примером для подражания.