Жириновский предложил запретить брать интервью у маньяков и убийц

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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением разработать законопроект, предусматривающий введение запрета на интервью с лицами, осужденными за изнасилование или убийство. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Ну, вот Собчак взяла интервью у "скопинского маньяка". Давайте проект закона: запретить брать интервью у лиц, отбывших наказание, связанное с насилием над личностью человека, или убийц. Дали деньги ему – 3 миллиона рублей, чтобы он дал интервью. <...> И он уже обещает снова заняться одной из бывших пленниц – это что такое? И вы даете это в эфир на миллионы", – заявил Жириновский.

Кроме того, лидер либерал-демократов призвал отстранить Ксению Собчак от работы на телевидении.

Ранее "скопинский маньяк" Виктор Мохов, вышедший на свободу после почти 17 лет заключения, дал интервью Собчак. В нем он пошутил об одной из своих жертв, заявив, что ему "надо опять заняться ею".

Мохов в 2000 году в городе Скопине похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв.