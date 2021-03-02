Жириновский рассказал, когда планирует уйти со всех должностей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что уйдет со всех занимаемых должностей после того, как ему исполнится 90 лет. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Как только исполнится 90 лет, отойду чуть-чуть в сторону: был начальник, стану первый замначальника, то есть дам дорогу, всегда хочу, чтобы так было, за мной никогда застоя не будет", – сказал Жириновский.

Также политик признался, что на каждом съезде партии ставит вопрос о своем уходе с руководящего поста на пенсию, но получает отказ. Он подчеркнул, что готов сразу же уступить место, если будет подобрана соответствующая кандидатура вместо него.

"В отношении меня: на каждом съезде ставлю вопрос – не хотят, не хотят меня отпускать. Когда они созреют – немедленно им уступлю дорогу. Но так, как я, руководить партией, (чтобы) выступать везде звали, приглашали, у них ни у кого пока не получается", – сказал депутат.

Ранее Жириновский признался, что видит себя главой государства после Владимира Путина. Также он отмечал, что на этот пост могут претендовать премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.

