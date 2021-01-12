Жириновский предложил заменить Трампа в фильме "Один дома" на себя

Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил свою кандидатуру в качестве замены действующего президента США Дональда Трампа в фильме "Один дома 2". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что делегация ЛДПР как раз посещала Нью-Йорк во время съемок.

"Я могу исполнить роль Трампа во второй части (фильма. – Прим. ред.) "Один дома", если американцев так пугает его присутствие там", – написал он.

К публикации он прикрепил кадр из фильма, на котором фигура Трампа заменена на Жириновского.

Ранее Жириновский заявил, что последним шансом для Дональда Трампа остаться президентом может быть введение режима ЧС в США.