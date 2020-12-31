Жириновский пообещал подарки на Новый год всем, кто остался без них

17:13
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Глава ЛДПР Владимир Жириновский в своем новогоднем поздравлении пожелал гражданам России оптимизма и пообещал выслать подарки всем, кто остался без них и чувствует себя обиженным, передает РИА Новости.
"Если кто-то чувствует себя обиженным, ну нет подарка у вас, напишите мне. Я вышлю вам подарок или деньги на подарок. Москва, Госдума, ЛДПР. Три слова. Немного, потому что приходится помогать тысячам и тысячам. Уходят каждый год десятки миллионов. И уже, наверное, полмиллиарда за 30 лет мы раздали в виде подарков или денег", – отметил Жириновский.
Кроме того, лидер либерал-демократов пожелал россиянам быть бодрыми, оптимистичными и милосердными.
"Не скучайте, не переживайте, у всех все одинаково, нет абсолютно счастливых людей, абсолютно несчастных, мы все люди... Я всем вам говорю с Новым годом! Чтобы было хорошее настроение, бодрое, улыбайтесь и дружите, и любите, и будьте милосерднее!" – сказал Жириновский.
Ранее Михаил Мишустин пожелал россиянам успешного и мирного 2021 года. Премьер-министр назвал уходящий год непростым, но уточнил, что он показал всем, что страна способна противостоять вызовам и может преодолеть любые трудности. Он пожелал жителям страны крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого наилучшего.
Мир принарядился к Новому году
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