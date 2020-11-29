Песков и Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка поздравили жителей России с наступающим Новым годом. Об этом пишет РИА Новости.

Песков пожелал россиянам здоровья и никогда больше не встречаться с 2020 годом.

"Чтобы все у вас было хорошо, и все вам доставляло удовольствие, чтобы у вас все получалось. С наступающим Новым годом!" – сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что до наступления Нового года остался еще целый месяц. Он призвал россиян до праздника хорошо поработать.

Свое поздравление также передала жена Пескова Татьяна Навка. Он пожелала всем жителям РФ здоровья.

"Очень сильно хочу, чтобы праздник пришел в каждую семью, чтобы никакие невзгоды не огорчали нас в следующем году", – пожелала Навка.

Ранее Песков понадеялся, что наступающий год окажется "не таким, как 2020-й". Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что в условиях пандемии люди должны соблюдать осторожность.