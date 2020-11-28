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Общество

20:29

Песков ожидает, что следующий год станет "не таким, как 2020-й"

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ожидает, что наступающий год окажется "не таким, как 2020-й". Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского главы, в условиях пандемии люди должны соблюдать осторожность.
Отвечая на вопрос, чего он бы пожелал жителям столицы в новом году, Песков сказал, что еще рано обсуждать данную тему. "Пока мы все, и москвичи, должны работать напряженно. Еще долго до Нового года", – заявил Песков.

Одновременно с этим он также хотел бы пожелать, чтобы "следующий год был другим". "Не таким, как 2020-й", – обратил внимание Песков во время церемонии открытии ГУМ-катка в центре Москвы.

Ранее в России был побит антирекорд по числу новых заболевших коронавирусной инфекцией. В стране за сутки выявили более 27 тысяч случаев заражения COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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