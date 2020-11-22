ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны коронавируса в Европе

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Специальный посланник ВОЗ Дэвид Набарро рассказал об опасности возникновения третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Набарро отметин, что Европа упустила возможность создать необходимую инфраструктуру в летний период, теперь в регион пришла вторая волна.

"Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", – отметил Набарро.

Также он подчеркнул, что Европа снова должна начать контролировать распространение коронавируса, избегая при этом локдауна.

Спецпосланник ВОЗ также обратил внимание на то, что ситуация с COVID-19 лучше в странах Восточной Азии, потому что там организована четкая коммуникация властей и населения.

Ранее в России подтвердили 24 581 новый случай коронавируса.