В России подтвердили 24 581 новый случай коронавируса

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
В России за последние сутки выявили 24 581 случай COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 764 (23,4%). Об этом сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 6 575 случаев, на Санкт-Петербург – 2 668, на Московскую область – 949, на Нижегородскую область – 448, на Свердловскую область – 385, на Республику Карелия – 360, на Архангельскую область – 345, на Красноярский край – 336, на Воронежскую область – 317, на Ростовскую область – 313, на Хабаровский край – 310, на Пермский край –292, на Республику Коми – 275, на Мурманскую область – 275, на Республику Бурятия – 274.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 089 329 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан – 0,6%, Республике Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Марий Эл –0,7%, Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Республике Северная Осетия, Ростовской области, Республике Татарстан – 0,8%.
За последние сутки подтверждено 401 летальный случай, всего по стране умерло 36 179 человек. За последние 24 часа выписано по выздоровлении 18 008 человек, за весь период по России – 1 595 443.
Ранее вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что россиянам следует ожидать продолжения медленного, но стабильного роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, наибольший рост этого показателя можно будет наблюдать в регионах в течение ближайшего месяца.
Также эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал начало спада заболеваемости COVID-19 в России. По его словам, снижение начнется почти во всех регионах в конце ноября.
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