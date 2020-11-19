Эксперт спрогнозировал начало спада заболеваемости COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спад заболеваемости коронавирусом начнется почти во всех регионах России в конце ноября. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Согласно статистической карте, которая создана на основе официальных данных, тяжелая ситуация сохраняется в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Карелии, Крыму, Коми, Татарстане, Пермском крае, Чувашии, Чечне, Калининградской, Новгородской и Псковской областях.

"Эти регионы преодолеют плато позднее всех", – сказал Тавадян РИА Новости.

Напротив, наиболее благоприятная ситуация с распространением вируса наблюдается в Еврейской автономной области и Севастополе, подчеркнул он.

Тавадян добавил, что постепенно ситуация стабилизируется, однако расслабляться не стоит.

Эксперт напомнил, что одна из основных переменных, которая влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение норм социального дистанцирования и ношения масок.

В России за последние сутки выявили 20 985 случаев коронавируса в 85 регионах. Всего в стране зарегистрировано 1 991 998 случаев COVID-19, вылечились 1 501 083 человека, скончались 34 387.