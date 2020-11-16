В Роспотребнадзоре оценили вероятность повторного заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о вероятности повторного заражения коронавирусом.

Он заявил, что наука говорит о том, что такое возможно. Однако в России, по словам Горелова, не существует ни одного такого задокументированного случая.

"К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет еще ни одного документированного повторного случая", – заявил Горелов.

Ранее профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Это связано с тем, что защита, которую организм выработал в ходе борьбы с COVID-19, может быть недостаточной. Поэтому он призвал к соблюдению мер предосторожностей даже вылечившихся от коронавируса.

Выздоровевшие от COVID-19 все равно должны носить маску, считает эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев. По его словам, это связано с тем, что переболевший коронавирусом какое-то время может быть переносчиком инфекции.