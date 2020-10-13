В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии повторных случаев COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что на сегодняшний день в России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
"В России ни одного случая повторного заражения коронавирусом не было", – сказал Горелов.
Ранее американские ученые заявили о первом подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом на территории США. Ученые рассказали, что у 25-летнего жителя Невады два раза выявили коронавирус, первый из которых пришелся на начало апреля. Второй раз коронавирусную инфекцию у молодого человека обнаружили через месяц – в конце мая.
Подобные случаи повторного заражения на территории Северной Америки ранее не были зафиксированы, однако встречались в Бельгии, Нидерландах и Гонконге. Ученые надеятся, что в процессе изучения случаев повторного заражения им удастся понять процесс проникновения вируса в организм.
Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 37,4 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,074 миллиона человек скончались.
В России зафиксировано 1 326 178 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.
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