В России подтвердили 20 985 случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 20 985 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 094 случаях (24,3%). Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 4 174 случая, на Санкт-Петербург – 2 215, на Московскую область – 864, на Нижегородскую область – 432, на Свердловскую область – 358, на Архангельскую область – 339, на Красноярский край – 335, на Воронежскую область – 314, на Ростовскую область – 309, на Республику Коми – 280, на Хабаровский край – 276, на Республику Бурятия – 272, на Забайкальский край – 269, на Мурманскую область – 260, на Иркутскую область – 260.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 991 998 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста замечен в Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан – 0,6%, в Республике Калмыкия, Республике Татарстан – 0,7%, в Москве, Ямало-Ненецком АО, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Марий Эл, Чувашской Республике, Краснодарском крае – 0,8%.

За последние сутки подтверждено 456 летальных случаев, всего по стране умерли 34 387 человек. За последние 24 часа выздоровели 25 179 человек, за весь период – 1 501 083.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова оценила уровень летальности от коронавируса в России. По ее словам, по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения РФ занимает 62-е место в мире, 100-е – по уровню летальности.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о намечающейся тенденции к стабилизации ситуации с коронавирусом.