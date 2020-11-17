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Общество

15:30

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько продлятся ограничительные меры

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вакцина от коронавируса не отменит все ограничительные меры, сообщил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

По его словам, противоэпидемические мероприятия будут сохраняться до тех пор, пока эта инфекция несет угрозу здоровью людей.

"Вакцина не станет спасением, и мы забудем о коронавирусной инфекции, нет", – подчеркнул он на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, эффективность российских вакцин от коронавируса превышает 90%. При этом специалист отметил, что у разных людей может быть неодинаковый уровень иммунного ответа.

Назальная вакцина от коронавируса проходит исследования

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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