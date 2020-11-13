Мурашко заявил, что эффективность российских вакцин от COVID-19 превышает 90%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Михаил Мурашко заявил, что эффективность российских вакцин от COVID-19 составляет более 90%. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы видим, что более 90% эффективность, и не каждый человек формирует одинаковый уровень иммунного ответа. Это зависит не только от самой вакцины, но и от самого пациента, насколько его иммунная система реагирует на введенный препарат", – отметил министр здравоохранения.

Глава Минздрава напомнил, что уже зарегистрированные в России вакцины против коронавируса поддерживают достаточный уровень защиты. Однако в случае профилактики и терапии необходимо обязательно учитывать конкретный анамнез пациентов, уточнил он.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что процедура будет добровольной.

Кроме того, стало известно о планах ВОЗ включить первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в список препаратов для экстренных ситуаций. В организации заявили, что ждут документацию с российской стороны.

