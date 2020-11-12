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Общество

19:14

Медведев оценил планы компании Pfizer по выпуску вакцины от COVID-19

власть медицина общество

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал планы компании Pfizer по выпуску вакцины от COVID-19.

"Pfizer в случае одобрения образца своей вакцины обещает произвести 50 миллионов доз (вакцины) до конца года. Я ничего не сравниваю, просто говорю о том, какие задачи стоят перед всеми странами и перед нашей страной в том числе", – приводит РИА Новости его слова.

Медведев подчеркнул, что не сравнивает возможности экономик разных стран и качество разрабатываемых вакцин.

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer и биоинжинеринговая компания BioNTech в начале ноября заявили об успешности третьей фазы клинических испытаний вакцины BNT162b2 от коронавируса. Положительный результат применения препарата был зафиксирован в 90% случаев.

Владимир Путин прокомментировал данную информацию. Он высказался о том, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всему человечеству.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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