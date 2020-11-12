Гинцбург рассказал о трудностях с транспортировкой вакцины от Pfizer

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Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса от Pfizer может столкнуться с проблемами при транспортировке из-за необходимости поддержания низких температур. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"На первый взгляд, там (у вакцины Pfizer. – Прим. ред.) очень большие проблемы будут с логистикой. Эта же вакцина хранится при минус 75–80 градусах. Даже в условиях Европы ее логистика будет представлять очень непростую проблему по сравнению с вакциной ("Спутник V". – Прим. ред.), которая хранится при минус 18 градусах", – сказал Гинцбург.
Ранее немецкая биоинжиниринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса. Уточнялось, что препарат показал 90% эффективности в профилактике заражения COVID-19. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал обнадеживающими известия об испытаниях вакцины.
Первая в мире вакцина от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи. Эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%.
В Центре имени Гамалеи рассказали, как будет проходить вакцинация от коронавируса
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