Глава ВОЗ назвал обнадеживающими новости о вакцине BioNTech и Pfizer

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал обнадеживающими известия об испытаниях вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы приветствуем обнадеживающие новости о вакцинах Pfizer и BioNTech и приветствуем всех ученых и партнеров со всего земного шара, которые разрабатывают новые безопасные и эффективные инструменты для борьбы с COVID-19", – заявил специалист.

Ранее немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса. Уточнялось, что препарат показал 90% эффективности в профилактике заражения COVID-19.

Также сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует опубликовать данные об эффективности вакцины от коронавируса "Спутник V" в ноябре текущего года. Специалисты отмечали, что пока речь идет о промежуточных результатах.

