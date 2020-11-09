РФПИ намерен опубликовать данные об эффективности вакцины "Спутник V" в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует опубликовать данные об эффективности вакцины от коронавируса "Спутник V" в ноябре текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам гендиректора организации Кирилла Дмитриева, речь идет о промежуточных результатах испытаний.

Он также положительно оценил публикацию первых данных о вакцинах Pfizer и BioNTech.

"Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах", – заявил Дмитриев.

Ранее американская фармацевтическая корпорация Pfizer и биоинжиниринговая

компания BioNTech рассказали об успешной третьей фазе испытаний препарата BNT162b2 для профилактики COVID-19. В исследовании поучаствовали 43 538 человек.