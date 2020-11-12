ВОЗ допустила включение "Спутника V" в список рекомендуемых вакцин

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может внести российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в число препаратов экстренного использования. Об этом сообщает РИА Новости.
"ВОЗ связалась с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение "Спутника V" в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях", – рассказали в пресс-службе организации.
Там заявили, что препарат должен соответствовать ряду определенных критериев, поэтому в организации ожидают подробных данных о вакцине. В ВОЗ также подчеркнули, что в таких случаях сохраняется полная конфиденциальность процедуры.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Эффективность препарата по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%.
Как заявил директор центра Александр Гинцбург, массовая вакцинация "Спутником V" может стартовать в начале 2021 года.
В Центре имени Гамалеи рассказали, как будет проходить вакцинация от коронавируса
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