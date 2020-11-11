Турция заинтересовалась производством вакцины "Спутник V"

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Министр здравоохранения России и Турции Михаил Мурашко и Фахреттин Коджи провели переговоры на предмет производства Турцией вакцины "Спутник V" на мощностях их фармпроизводителей. Инициатором встречи выступила турецкая сторона, сообщает пресс-служба Минздрава России.

"Глава Минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством", – сказано в сообщении.

В свою очередь, Мурашко отметил, что Россия готова содействовать развитию данного вопроса. Речь идет о производстве в сертифицированной лаборатории.

"Стороны договорились в ближайшие дни приступить к реализации договоренностей", – заключили в ведомстве.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина заявила, что эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составляет 90%. Данная вакцина стала первой в мире от коронавируса. Ее произвели на базе российского Центра имени Гамалеи.

