В Минздраве оценили эффективность вакцины "Спутник V"

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Главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина заявила, что эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составляет 90%.

"По поручению Минздрава России мы проводим контроль эффективности вакцины "Спутник V" у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она составляет более 90%",– приводит РИА Новости ее слова.

Первая в мире вакцина от COVID-19 под названием "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.

Третья вакцина находится на стадии испытаний. Ее разработкой занимаются специалисты Центра имени Чумакова РАН, где накоплен большой опыт в вакцинологии.

Ранее американская фармацевтическая корпорация Pfizer и биоинжиниринговая компания BioNTech заявили об успешности третьей фазы клинических испытаний препарата BNT162b2 от коронавирусной инфекции. В исследовании поучаствовали 43 538 человек.