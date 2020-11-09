ВОЗ заявила о выходе пандемии за рамки чрезвычайной ситуации

16:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ситуация с распространением коронавируса в мире вышла за рамки чрезвычайной, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Заявление он сделал во время выступления на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает РИА Новости.
"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", – высказался Гебрейесус.
Он отметил, что из-за пандемии COVID-19 в мире стало сложнее бороться с другими инфекционными заболеваниями.
Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что вакцина от коронавируса является глобальным благом, а не частным сырьевым товаром.
Ранее Дмитрий Песков заявлял, что ситуация с коронавирусом в России также является тревожной. Он отмечал, что правительственный штаб занимается вопросами, касающимися COVID-19, ежечасно.
Первая в мире вакцина от COVID-19 под названием "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября. Она была зарегистрирована 14 октября. Третья вакцина находится на стадии испытаний. Ее разработкой занимаются специалисты Центра имени Чумакова РАН, где накоплен большой опыт в вакцинологии.
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в Европе
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