Попова призвала ужесточить ограничения по коронавирусу в ряде регионов РФ

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить ограничения по коронавирусу в ряде российских регионов. По ее словам, в некоторых субъектах страны из-за недостаточных мер наблюдаются высокие показатели заболеваемости COVID-19.

Попова отметила, что эти показатели превышают среднероссийский уровень в тех городах, где практически не действует запрет на проведение зрелищных и развлекательных мероприятий, а также не установлены ограничительные меры для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Глава Роспотребнадзора заявила, что к таким регионам относятся Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Хакасия, Ингушетия, Сахалинская и Пензенская области, а также Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Костромская и Иркутская области.

"Необходимо усилить режим ограничений и контроль за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточные, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней", – цитирует Попову ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается тревожной. По его словам, в правительственном штабе особое внимание уделяют регионам, где наблюдается перегрузка системы здравоохранения.

Накануне Сергей Собянин также заявил, что ситуация по коронавирусу в городе пока не стабилизировалась, несмотря на перевод старших классов образовательных учреждений на дистанционное обучение. Мэр призвал соблюдать существующие меры по коронавирусу, чтобы показатели прироста заболевших COVID-19 не ползли вверх.

За последние сутки в России подтвердили 21 798 новых случаев COVID-19. Всего в РФ зарегистрировано 1 796 132 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

