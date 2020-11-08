Собянин оценил ситуацию по COVID-19 после перевода школьников на дистанционку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в городе пока не стабилизировалась, несмотря на перевод старших классов образовательных учреждений на дистанционное обучение. Об этом мэр сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Нужны, конечно, меры по дистанционному обучению школьников, потому что мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что вновь наращивается динамика по ковиду", – сообщил мэр.

Ранее мэр призвал соблюдать существующие меры по коронавирусу, чтобы показатели прироста заболевших COVID-19 "не ползли вверх". Это, по его словам, является гарантией того, что Москва сможет достойно выйти из кризиса.

Также Собянин на две недели продлил дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов, чтобы снизить число новых случаев коронавируса. Градоначальник уточнил, что учиться из дома старшеклассники продолжат до 22 ноября. Мэр напомнил, что на дистанционке школьники старших классов уже три недели и за это время доля заразившихся коронавирусом среди них уменьшилась почти вдвое.

В России за прошедшие сутки подтвердили 20 396 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 5 093 (25,7%) случая без клинических проявлений.

