В России выявили 20 396 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 20 396 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 5 093 (25,7%) случая без клинических проявлений.



В Москве диагностировали 5 829 случаев, в Санкт-Петербурге – 1 258, в Московской области – 629, в Нижегородской области – 434, в Архангельской области – 359, в Красноярском крае – 322, в Ростовской области – 314, в Воронежской области – 306, в Свердловской области – 293, в Иркутской области – 253, в Республике Коми – 243, в Хабаровском крае – 235, в Республике Бурятия – 232.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 753 836 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Республике Дагестан – по 0,5%. В Республике Татарстан и Чувашской Республике этот показатель равен 0,6%.

За последние сутки по стране подтверждено 364 летальных случая. В Москве скончались 75 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. За весь период по России умерло 30 251 человек.

Также за прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 803 человека. В Москве от коронавируса вылечились еще 3 675 пациента. За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 312 927.

