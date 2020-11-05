МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министерство иностранных дел призвало россиян отложить поездки за рубеж. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"В связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном в мире мы вновь обращаемся к нашим гражданам по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется", – цитирует Захарову ТАСС.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после открытия границы с 1 августа из-за рубежа вернулись почти 1,5 миллиона человек. Она отметила, что среди них 10 тысяч заболели коронавирусом. 90% инфицированных оказались вернувшимися из Турции.
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов отмечал, что в стране не менее 11 россиян скончались от коронавируса. Всего коронавирус на конец октября обнаружили у 326 граждан РФ, отправившихся в Турцию. 87 человек на тот момент были изолированы, 31 человек проходил лечение в больницах.
До этого среди россиян был проведен опрос, в какой стране они хотели бы переждать пандемию коронавируса. Самым популярным ответом был Таиланд. На втором и третьем месте оказались Индонезия и Турция.
Турция готовит новые ограничения для российских туристов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: