МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство иностранных дел призвало россиян отложить поездки за рубеж. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"В связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном в мире мы вновь обращаемся к нашим гражданам по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется", – цитирует Захарову ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после открытия границы с 1 августа из-за рубежа вернулись почти 1,5 миллиона человек. Она отметила, что среди них 10 тысяч заболели коронавирусом. 90% инфицированных оказались вернувшимися из Турции.

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов отмечал, что в стране не менее 11 россиян скончались от коронавируса. Всего коронавирус на конец октября обнаружили у 326 граждан РФ, отправившихся в Турцию. 87 человек на тот момент были изолированы, 31 человек проходил лечение в больницах.

До этого среди россиян был проведен опрос, в какой стране они хотели бы переждать пандемию коронавируса. Самым популярным ответом был Таиланд. На втором и третьем месте оказались Индонезия и Турция.