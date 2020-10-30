Россияне назвали страны, в которых хотели бы переждать пандемию

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Большинство российских туристов хотели бы переждать пандемию коронавируса в Таиланде. Об этом свидетельствуют данные сервиса OneTwoTrip, который провел опрос среди путешественников.

В исследовании приняли участие 4,3 тысячи пользователей. 56% респондентов отметили, что предпочли бы провести это непростое время в теплых странах. За Таиланд проголосовали 9% опрошенных, за Индонезию – 8%, за Турцию – 7%.

Также россияне выразили желание уехать на время пандемии в Испанию, Италию, США, Португалию, Грузию, ОАЭ, Канаду, Грецию, во Вьетнам и на Кубу.

Ранее граждане РФ назвали города, куда лучше всего отправиться осенью. 29% респондентов высказались за путешествие в Санкт-Петербург. Москва оказалась на втором месте – 17%. Третье место занимает Казань. За нее проголосовали 13%. Следом разместились Нижний Новгород (8%) и Ростов-на-Дону (7%). 5% респондентов хотели бы отправиться в Волгоград.

