Россияне назвали лучшие города для путешествий осенью

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" выяснил, в какие города РФ лучше всего отправиться осенью по мнению россиян, сообщает RT.

29% респондентов высказались за путешествие в Санкт-Петербург. Москва оказалась на втором месте – поехать осенью в столицу рекомендуют 17% опрошенных.

Третье место среди популярных городов-миллионников занимает Казань. За нее проголосовали 13%.

Следом разместились Нижний Новгород (8%) и Ростов-на-Дону (7%). 5% респондентов хотели бы отправиться в Волгоград.

По 3% голосов набрали Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самара. В опросе приняли участие 1,9 тысячи респондентов.

Ранее сервис "Туту.ру" назвал самые популярные направления у россиян осенью. Возглавил рейтинг Краснодар, на втором месте расположился Калининград.

Также россияне активно покупают билеты в Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Уфу и Самару.