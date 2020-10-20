Ростуризм оценил потери туротрасли из-за пандемии в 600 млрд рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ущерб от отсутствия иностранных туристов в 2020 году составит 600 миллиардов рублей.
В интервью РБК, она отметила, что ежегодный оборот отрасли от внутреннего и въездного составляет 3,7 триллиона рублей. Догузова добавила, что окончательные цифры будут ближе к концу года.
"Конечно, очень многое будет зависеть от динамики того, как дальше у нас будут закрываться границы, но в целом пока прогнозы такие", – сказала глава Ростуризма.
Догузова также указала, что крупных банкротств в туристической отрасли за весь сезон зафиксировано не было. Пока покинули менее одного процента компаний.
Руководитель ведомства заключила, что в летние месяцы удалось минимизировать потери. На курортных территориях выручка составила 70 процентов от уровня прошлого года.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ранее призвал граждан не отправляться в другие страны без острой необходимости после сообщений о расширении Россией авиасообщения.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова из-за роста числа случаев коронавируса рекомендовала не ездить на юг с детьми.
Россия возобновит авиасообщение с несколькими странами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: