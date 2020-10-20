Ростуризм оценил потери туротрасли из-за пандемии в 600 млрд рублей

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Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ущерб от отсутствия иностранных туристов в 2020 году составит 600 миллиардов рублей.

В интервью РБК, она отметила, что ежегодный оборот отрасли от внутреннего и въездного составляет 3,7 триллиона рублей. Догузова добавила, что окончательные цифры будут ближе к концу года.

"Конечно, очень многое будет зависеть от динамики того, как дальше у нас будут закрываться границы, но в целом пока прогнозы такие", – сказала глава Ростуризма.

Догузова также указала, что крупных банкротств в туристической отрасли за весь сезон зафиксировано не было. Пока покинули менее одного процента компаний.

Руководитель ведомства заключила, что в летние месяцы удалось минимизировать потери. На курортных территориях выручка составила 70 процентов от уровня прошлого года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ранее призвал граждан не отправляться в другие страны без острой необходимости после сообщений о расширении Россией авиасообщения.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова из-за роста числа случаев коронавируса рекомендовала не ездить на юг с детьми.