Россиян попросили не лететь за рубеж без необходимости

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал граждан не отправляться в другие страны без острой необходимости после сообщений о расширении Россией авиасообщения. Об этом сообщает РИА Новости.

Огуль отметил, что ситуация с COVID-19 остается напряженной, поэтому лететь за рубеж стоит только при острой необходимости и с соблюдением всех мер предосторожности.

"Если же нет острой необходимости лететь – останьтесь дома и дождитесь, пока страна выйдет на популяционный иммунитет. Помните: каждый раз, выходя из дома и отправляясь в людные места, вы рискуете своим здоровьем и здоровьем своих близких", – сказал зампред.

В среду стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. В Белград будет выполняться по два рейса в неделю, еще два выделены для авиасообщения с Кубой, однако дата возобновления полетов пока неизвестна.

Полеты между Россией и Японией возобновятся с 1 ноября. Разрешены 3 рейса в неделю: два – из Москвы в Токио, еще один – из Владивостока в Токио. Кроме того, увеличивается количество рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. В Белоруссию будут следовать по три рейса в неделю на обоюдных началах.

Ранее сообщалось, что еще в четырех городах России возобновляются полеты за рубеж. По данным Росавиации, эта мера рассматривается для Красноярска, Владивостока, Грозного и Самары.

В связи с распространением COVID-19 в столичных аэропортах усилят контроль за соблюдением масочного режима и требований социального дистанцирования. В частности, для этого планируют привлечь волонтеров – в Шереметьево уже объявили, что возьмут на работу около 200 добровольцев.

