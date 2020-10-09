В России разрешили полеты за границу еще из четырех городов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Полеты за рубеж возобновляются еще в четырех городах России, сообщили на официальном сайте Росавиации.

Теперь международное авиасообщение также поддерживается в Красноярске, Владивостоке, Грозном и Самаре. Самолеты смогут осуществлять полеты за рубеж из перечисленных городов с 9 октября, отметили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о переговорах российских властей по поводу открытия границ с еще тремя странами. Речь шла об Индии, Японии и Сербии. Дата возобновления авиасообщения с этими странами находилась на стадии обсуждения.

До этого Росавиация выдала допуски российским авиакомпаниям на выполнение регулярных рейсов по 169 международным маршрутам. Среди них есть и те, по которым пока не имеется договоренности о взаимном открытии границ и в которые закрыт доступ для россиян.

В Минтрансе РФ отмечалось, что в настоящее время нет намерений сократить полеты за рубеж или прекратить воздушное сообщение в связи с увеличением прироста заболевших коронавирусом. Также об отсутствии планов по закрытию границ сообщали в Оперштабе.