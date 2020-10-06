Россия обсуждает возможность возобновления авиасообщения с Индией, Японией и Сербией – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Россия обсуждает возможность возобновления авиасообщения с Сербией, Индией и Японией. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к одному из участников совещания, на котором обсуждалась эта идея.
"На совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой на этой неделе обсуждалась возможность возобновления полетов между Россией и Сербией, Индией и Японией", – сообщил источник.
Он отметил, что дата возобновления авиасообщения с указанными странами пока обсуждается. Кроме того, конкретных решений по этому вопросу пока не принято.
Ранее в Минтрансе сообщили, что в настоящий момент не обсуждается сокращение полетов за рубеж или закрытие воздушного сообщения. В ведомстве отметили, что идут переговоры по поводу возобновления авиасообщения.
В Оперштабе также отметили, что в России не планируют принимать решений о закрытии границ и сокращении числа полетов. Ранее стало известно, что РФ возобновила авиасообщение со столицей Южной Кореи Сеулом.
Кроме того, эксперты рассказали о самых дешевых авианаправлениях по России в октябре. В частности, наиболее бюджетные варианты доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Краснодара.
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