Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия возобновила авиасообщение с Сеулом (Южная Корея). Кабмин ранее утвердил это соответствующим распоряжением.

Решение было принято по итогам заседания российского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Авиакомпания "Аэрофлот" будет летать в Сеул один раз в неделю по четвергам. Обратный рейс будет выполняться по субботам. Первый самолет из Москвы отправится 1 октября, обратно – 3 октября.

С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания.

Помимо этого, с 7 августа россиянам разрешили въезд в Черногорию, с 15 августа – в Швейцарию.

8 сентября стали доступны полеты в ОАЭ, Египет и на Мальдивы, а 21 сентября открыли авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией.

Также сообщалось о заинтересованности в осуществлении полетов из РФ со стороны Грузии, Польши и Греции.